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Культура

Помощник режиссёра Псковского театра драмы подписал контракт с известным музыкальным лейблом

Помощник режиссёра Псковского театра драмы Игорь Колосов подписал контракт с известным во всём мире итальянским музыкальным лейблом Natura Viva. Этой новостью он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте», обратил внимание телеграм-канал «Фланёр. Псков».

Фото со страницы Игоря Колосова "ВКонтакте"

«Контракт сегодня подписан, первый релиз EP на 6 треков состоится в начале 2024 года. На этом лейбле обитают самые громадные киты в электронике : Gus Gus, Sven Vath, Oliver Huntemann, Robert Babicz, Kiko, Lutzenkirchen, Monika Kruse, Carl Cox, Extrawelt, Felix Crocher, Format B, Gui Boratto, Boris Brejcha. И я очень рад попасть в такую компанию. Самый приятный пункт контракта – это проигрывание на радио Берлина, ведь звучать в электронной столице было моей мечтой, точнее одной из… Спасибо всем, кто помогал!» – написал Игорь Колосов.

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