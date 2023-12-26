Подведены итоги открытых областных соревнований по воркауту

15:09, 26 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги открытых областных соревнований по воркауту Workout fest – 2023, которые прошли в Пскове 23 декабря. Об этом сообщается в группе Street Workout Pskov в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 90 участников из Пскова, Великих Лук, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Каспийска, Ижевска и районов Псковской области.

Медали на соревнованиях завоевали 16 псковичей, шестеро петербуржцев, трое великолучан и два представителя из Великого Новгорода.

Победителями в разных номинациях и возрастных категориях стали Игорь Пахтусов, Георгий Госьков, Алишер Абибулаев, Андрей Чубуков, Иван Копанев, Сергей Бушменков, Татьяна Абдуллина и Алёна Воробьева.

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