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Спорт

Подведены итоги открытых областных соревнований по воркауту

Подведены итоги открытых областных соревнований по воркауту Workout fest – 2023, которые прошли в Пскове 23 декабря. Об этом сообщается в группе Street Workout Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги открытых областных соревнований по воркауту. Фото: группа Street Workout Pskov в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие более 90 участников из Пскова, Великих Лук, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Каспийска, Ижевска и районов Псковской области.

Медали на соревнованиях завоевали 16 псковичей, шестеро петербуржцев, трое великолучан и два представителя из Великого Новгорода.

Победителями в разных номинациях и возрастных категориях стали Игорь Пахтусов, Георгий Госьков, Алишер Абибулаев, Андрей Чубуков, Иван Копанев, Сергей Бушменков, Татьяна Абдуллина и Алёна Воробьева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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