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Общество

В Пскове выпустили финальный сборник «Мифологических рассказов псковско-белорусского пограничья»

Лаборатория «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ в этом году завершила работу над темой «Мифологические рассказы псковско-белорусского пограничья», представив третью, заключительную книгу одноименной серии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото ПсковГУ

Книги к изданию подготовили сотрудники лаборатории Галина Площук, Наталья Большакова, Лина Воробьева, Зинаида Митченко, Мая Муратова.

Основу всех работ составляют публикации текстов из архива ПсковГУ – в общей сложности более 1200 единиц, записанных в южнопсковской историко-культурной зоне, охватывающей 7 районов современной Псковской области. Экспедиционные записи проведены в 126 населенных пунктах и относятся к периоду с 1976 г. по настоящее время.

Мифологические рассказы посвящены духам природы, дома, людям, наделенным сверхъестественной силой, птицам, животным, персонифицированным мифологическим персонажам и многому другому, а также включают в себя повествования о гаданиях, которые записаны со слов местных жителей.

Помимо публикации текстов, сопровождающихся аудиоприложением, книги содержат исследовательскую часть и комментарии специалистов.

«Благодаря проделанным исследованиям авторам работы удалось выяснить, что мифологические повествования по своим сюжетно-мотивным характеристикам в целом соответствуют восточнославянской и, прежде всего, русской традиции, - рассказала руководитель лаборатории Наталья Большакова. - Кроме того, заметны особенности, характерные для белорусской традиции».

С книгой можно будет познакомиться уже в следующем году в библиотеках - ПсковГУ и Псковской областной.

Третья книга «Мифологических рассказов» содержит справочный аппарат, объединяющий всю серию. По первым двум книгам создана и заполнена электронная база данных, расположенная на обновляющемся сайте лаборатории. Здесь пользователь может получить интересующую его информацию о самих текстах и их атрибутах, а также сведения об информантах. В создании ЭБД участвовали молодые сотрудники вуза Дмитрий Степанов и Софья Краснова.

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