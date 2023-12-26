Выставка «Реставрация памяти» откроется в Пскове
Выставка «Реставрация памяти» откроется в библиотеке имени В. Я. Курбатова 27 декабря в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.
Вниманию гостей представят исторические документы и фотографии из истории Никольской церкви деревни Крапивно Добручинской волости Гдовского района.
Документы и фото для экспозиции предоставили государственные архивы Псковской области, Санкт-Петербурга, Псковский музей-заповедник и автор выставки Раиса Ильина.
Выставка будет работать до 24 января.
Вход свободный.
Напомним, что Никольская церковь была признана объектом культурного наследия местного значения.
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