Выставка «Реставрация памяти» откроется в Пскове

16:09, 26 декабря 2023, ПАИ

Выставка «Реставрация памяти» откроется в библиотеке имени В. Я. Курбатова 27 декабря в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Вниманию гостей представят исторические документы и фотографии из истории Никольской церкви деревни Крапивно Добручинской волости Гдовского района.

Документы и фото для экспозиции предоставили государственные архивы Псковской области, Санкт-Петербурга, Псковский музей-заповедник и автор выставки Раиса Ильина.

Выставка будет работать до 24 января.

Вход свободный.

Напомним, что Никольская церковь была признана объектом культурного наследия местного значения.