Житель Локнянского района лишился автомобиля за пьяную езду

16:30, 26 декабря 2023, ПАИ

Житель Локнянского района лишился своего автомобиля за пьяное вождение. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что вечером 30 октября 48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, вновь сел за руль автомобиля в таком же состоянии и поехал по территории района. Затем мужчина не справился с управлением автомобиля, в результате машина съехала в кювет.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении и трёх лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, вышеуказанный автомобиль конфисковали в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.