Эксклюзивные световые украшения устанавливают в Кунье
Уникальные световые консоли и инсталляции устанавливают в Кунье к Новому году. Об этом пишет районная газета «Пламя».
Парк в посёлке украсили гирляндами, световыми арками и фигурками животных за счёт поддержки областного бюджета.
Кроме того, в декабре глава района Олег Лебедев обратился к президенту крупной международной компании по производству светового оборудования Дмитрию Налогину с предложением помочь украсить посёлок к Новому году.
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Фото: районная газета «Пламя»
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Фото: районная газета «Пламя»
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Фото: районная газета «Пламя»
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Фото: районная газета «Пламя»
На предприятии компании моментально изготовили 30 световых консолей в виде герба Куньинского района, ещё десять – с гербом и надписью: «Кунья», а также две инсталляции – «Елочка» и «Фонтан». Двухметровую ёлку установят в центре парка, а «Фонтан» разместят на центральной площади.
На улицах посёлка уже идёт установка световых украшений.
Отметим, все объекты выполнены в цветовой гамме герба и флага Куньинского района.
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