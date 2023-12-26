Эксклюзивные световые украшения устанавливают в Кунье

16:07, 26 декабря 2023, ПАИ

Уникальные световые консоли и инсталляции устанавливают в Кунье к Новому году. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Парк в посёлке украсили гирляндами, световыми арками и фигурками животных за счёт поддержки областного бюджета.

Кроме того, в декабре глава района Олег Лебедев обратился к президенту крупной международной компании по производству светового оборудования Дмитрию Налогину с предложением помочь украсить посёлок к Новому году.



Фото: районная газета «Пламя»



Фото: районная газета «Пламя»



Фото: районная газета «Пламя»



Фото: районная газета «Пламя»







На предприятии компании моментально изготовили 30 световых консолей в виде герба Куньинского района, ещё десять – с гербом и надписью: «Кунья», а также две инсталляции – «Елочка» и «Фонтан». Двухметровую ёлку установят в центре парка, а «Фонтан» разместят на центральной площади.

На улицах посёлка уже идёт установка световых украшений.

Отметим, все объекты выполнены в цветовой гамме герба и флага Куньинского района.