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Спорт

Подведены итоги Кубка Псковской области по волейболу

Подведены итоги Кубка Псковской области по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования прошли в Пскове 24 и 25 декабря. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги Кубка Псковской области по волейболу. Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

Первое место в мужском зачёте взяли псковские волейболисты. Серебро досталось спортсменам из Невеля. Замкнули тройку лидеров представители Великих Лук.

В женском зачёте победителями также стали волейболистки из Пскова. Второе место взяли псковские юниорки. Бронзовые награды достались великолучанкам.

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