Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

17:34, 26 декабря 2023, ПАИ

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

42-летний гражданин ехал на автомобиле Škoda в нетрезвом виде. Автомобиль остановили дорожные полицейские у дома № 79 на проспекте Гагарина в Великих Луках.

Оказалось, что водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное преступление. У него изъяли автомобиль.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.