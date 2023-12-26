Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках
Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
42-летний гражданин ехал на автомобиле Škoda в нетрезвом виде. Автомобиль остановили дорожные полицейские у дома № 79 на проспекте Гагарина в Великих Луках.
Оказалось, что водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное преступление. У него изъяли автомобиль.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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