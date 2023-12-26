Кубок Нового года по волейболу пройдёт в Пскове

17:01, 26 декабря 2023, ПАИ

Кубок Нового года по волейболу пройдёт в Пскове 3 и 4 января. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в номинации «Микст». В состав каждой команды войдут четверо мужчин и две женщины.

Команды разобьют на две группы по три команды, где каждая сыграет с каждой в матчах, состоящих из трёх партий. В полуфиналы выйдут две лучшие команды из каждой группы. Финал и матч за третье место состоят из пяти партий.

Призёров наградят медалями и дипломами, а победителям дополнительно вручат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».