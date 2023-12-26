Трёх собак не пропустили на госгранице в Псковской области

17:03, 26 декабря 2023, ПАИ

На российско-эстонской границе в Псковской области пресекли ввоз трёх собак разных пород: пекинеса, американского кокер-спаниеля и джек-рассел-терьера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Собак пытались ввезти из Латвии, Италии и Финляндии, однако у всех трёх животных не хватало необходимых документов.

В ветпаспортах домашних питомцев отсутствовали сведения о вакцинации животных не позднее чем за 20 дней до отправки. Они должны быть привиты в течение последних 12 месяцев против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза.