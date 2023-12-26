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Общество

Председатель Псковского областного суда принял участие в «Ёлке желаний»

В преддверии Нового года председатель Псковского областного суда Олег Лазарев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Как сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области, Олег Лазарев исполнил желание одного из воспитанников детского дома, подарив ему самокат.

Фото объединённой пресс-службы судов Псковской области

Ранее сообщалось, что в Псковской области запустили новогоднюю акцию «Ёлка желаний». Она традиционно проходит в двух форматах. В офлайн новогодние деревья с желаниями участников проекта установят в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий. Сотрудники и посетители могут выбрать себе те пожелания детей, которые смогут исполнить. Онлайн на сайте елкажеланий.рф можно подобрать желания, а исполнитель сам определит удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.

Мечты детей в рамках региональной акции «Ёлка желаний» исполнят губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Арсений, а также митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

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Председатель Псковского областного суда принял участие в «Ёлке желаний»

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