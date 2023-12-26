Как будет работать Псковская областная больница в новогодние праздники

17:58, 26 декабря 2023, ПАИ

Как будет работать Псковская областная клиническая больница в новогодние праздники, рассказали ПАИ в пресс-службе медицинского учреждения.

Стационар, экстренное приёмное отделение и травмпункт Псковской областной клинической больницы в новогодние праздники будут работать круглосуточно, отметили в учреждении здравоохранения.

«Наша консультативная поликлиника закрыта с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. С 9 января приём врачей будет вестись по расписанию. Если вам нужно исследование, оплатить его можно в экстренном приёмном покое», – подчеркнули в больнице.