Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ведомственными наградами Минобрнауки России наградили сотрудников сферы образования в Пскове

Вручение ведомственных наград Министерства науки и высшего образования РФ и Псковского государственного университета прошло сегодня, 26 декабря, в аудитории Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Ведомственными наградами Минобрнауки России наградили сотрудников сферы образования в Пскове. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Почётными грамотами Минобрнауки России награждены восемь человек, в том числе проректор ПсковГУ по научной работе, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории комплексных экологических исследований Тарас Антал, заместитель начальника управления организационной и кадровой работы, начальник отдела кадров Маргарита Ефимова, начальник управления финансово-экономической деятельности, главный бухгалтер Надежда Сиротина, начальник управления научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Василий Фролов.

За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд доценту кафедры математики и теории игр института физико-математических наук и информационных технологий Ирине Соловьевой присвоено звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации».

Отмечены также достижения проректора по работе с молодёжью, доцента кафедры европейских языков и культур Светланы Водневой, декана факультета русской филологии и иностранных языков, доцента кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Натальи Молчановой, доцента отделения информационно-коммуникационных технологий образовательного департамента ПИШ Союзного государства Лилии Мотайленко. Эти сотрудники удостоены нагрудного знака «Почётный наставник».

За значительный личный вклад в решение задач, поставленных перед университетом, многолетний добросовестный труд и образцовое исполнение должностных обязанностей почётным знаком ПсковГУ с внесением записи о награждении в книгу «Золотая летопись Псковского государственного университета» награждены профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков Людмила Капитанова, профессор кафедры образовательных технологий института образования и социальных наук Татьяна Соловьёва, доцент кафедры образовательных технологий института образования и социальных наук Ирина Витковская, доцент отделения информационно-коммуникационных технологий образовательного департамента ПИШ Союзного государства Сергей Лехин, доцент кафедры химии и естественно-научного образования естественно-географического факультета института медицины и экспериментальной биологии Лариса Никольская, доцент кафедры математики и теории игр института физико-математических наук и информационных технологий Александр Хватцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2023

Деды Морозы и дракон поздравляют жителей Пыталово с Новым годом
26 декабря 2023

Четыре новогодних шара установили на площади Ленина в Пскове
26 декабря 2023

Ведомственными наградами Минобрнауки России наградили сотрудников сферы образования в Пскове
26 декабря 2023

Сквер на Сиреневом бульваре благоустроят в Пскове

26 декабря 2023

Как будет работать Псковская областная больница в новогодние праздники
26 декабря 2023

Резиденцию Деда Мороза смогут посетить псковичи в «Лофте»
26 декабря 2023

Псковский филиал центра «Воин» выпустил второй поток курсантов
26 декабря 2023

Председатель Псковского областного суда принял участие в «Ёлке желаний»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...