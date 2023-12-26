Ведомственными наградами Минобрнауки России наградили сотрудников сферы образования в Пскове

18:36, 26 декабря 2023, ПАИ

Вручение ведомственных наград Министерства науки и высшего образования РФ и Псковского государственного университета прошло сегодня, 26 декабря, в аудитории Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Почётными грамотами Минобрнауки России награждены восемь человек, в том числе проректор ПсковГУ по научной работе, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории комплексных экологических исследований Тарас Антал, заместитель начальника управления организационной и кадровой работы, начальник отдела кадров Маргарита Ефимова, начальник управления финансово-экономической деятельности, главный бухгалтер Надежда Сиротина, начальник управления научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Василий Фролов.

За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд доценту кафедры математики и теории игр института физико-математических наук и информационных технологий Ирине Соловьевой присвоено звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации».

Отмечены также достижения проректора по работе с молодёжью, доцента кафедры европейских языков и культур Светланы Водневой, декана факультета русской филологии и иностранных языков, доцента кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Натальи Молчановой, доцента отделения информационно-коммуникационных технологий образовательного департамента ПИШ Союзного государства Лилии Мотайленко. Эти сотрудники удостоены нагрудного знака «Почётный наставник».

За значительный личный вклад в решение задач, поставленных перед университетом, многолетний добросовестный труд и образцовое исполнение должностных обязанностей почётным знаком ПсковГУ с внесением записи о награждении в книгу «Золотая летопись Псковского государственного университета» награждены профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков Людмила Капитанова, профессор кафедры образовательных технологий института образования и социальных наук Татьяна Соловьёва, доцент кафедры образовательных технологий института образования и социальных наук Ирина Витковская, доцент отделения информационно-коммуникационных технологий образовательного департамента ПИШ Союзного государства Сергей Лехин, доцент кафедры химии и естественно-научного образования естественно-географического факультета института медицины и экспериментальной биологии Лариса Никольская, доцент кафедры математики и теории игр института физико-математических наук и информационных технологий Александр Хватцев.