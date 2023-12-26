Александр Котов поставил подпись в поддержку Владимира Путина

19:42, 26 декабря 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поставил подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского парламента.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов











«Я хочу, чтобы во главе нашей страны стоял сильный, уверенный в себе, надёжный, эффективный руководитель, способный обеспечить независимость и суверенитет нашей страны. Считаю, что в эту избирательную кампанию, может быть как никогда, Владимиру Путину нужна наша помощь, наша поддержка, чтобы он в последующем, после окончания выборов, мог опираться на эту поддержку и продолжать свою работу во главе государства, чтобы наша страна была сильной и независимой, чтобы на международном уровне с нашей страной считались все», – сказал Александр Котов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.