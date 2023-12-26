Дорожные знаки установили на улице Красноармейской в Пыталово после вмешательства прокуратуры

22:55, 26 декабря 2023, ПАИ

Дорожные знаки установили на улице Красноармейской в Пыталово после вмешательства прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

Установлено, что оборудованные на автомобильной дороге на улице Красноармейской в Пыталово искусственные неровности не были оснащены необходимыми дорожными знаками, что представляло опасность для участников дорожного движения. Отмечается, что местные жители обращались в органы местного самоуправления с просьбой решить проблему, однако ответа так и не получили.

Районная прокуратура внесла представление главе администрации. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён. Искусственные неровности оборудованы дорожными знаками в соответствии с техническими регламентами.