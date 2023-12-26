Реставрация Благовещенской церкви в Печорах продолжается

23:10, 26 декабря 2023, ПАИ

Реставрация Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря продолжается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Специалисты почистили, отдефектовали и покрасили купол, выполнили антикоррозийную обработку элементов его каркаса, отмыли звёзды и выполнили золочение. Планируется восполнение примерно десяти утраченных звёзд. При возвращении устойчивых плюсовых температур реставраторы приступят к протезированию стропильной системы купола. С этой целью будет использован люк, который находится с обратной стороны главки. Кроме того, будет воссозданы утраченные фрагменты кокошников на барабане купола. Планируется и реставрация фрески с изображением Благовещения.

Отмечается, что Благовещенской церкви более 480 лет. Точная дата освящения Благовещенской церкви установлена лишь в 1869 году благодаря найденному при разборке каменного престола антиминсу (плат, лежащий в алтаре на престоле). Церковь основана при игумене Корнилии.

Ранее сообщалось, что в ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах на фасаде со стороны входа были обнаружены алтарная часть и традиционный псковский архитектурный декор: поребрик – бегунец – поребрик.