День спасателя отмечают в России 27 декабря

07:00, 27 декабря 2023, ПАИ

День спасателя отмечают в России 27 декабря. Праздник установлен указом президента в 1995 году, сообщает calned.ru.

За время существования МЧС сотрудникам ведомства удалось провести огромное количество поисково-спасательных работ и спасти миллионы жизней. Кроме того, спасатели помогают жителям России и не только при чрезвычайных ситуациях, пожарах, доставляют гуманитарную помощь.

По традиции сегодня состоятся праздничные мероприятия в честь Дня спасателя, а сотрудники служб получат заслуженные награды.

Поздравления со своим профессиональным праздником примут все спасатели России, которые работают и служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС.

Напомним, что в Псковской области учредили региональные звания заслуженных работников для спасателей и пожарных.