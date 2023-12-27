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Общество

День спасателя отмечают в России 27 декабря

День спасателя отмечают в России 27 декабря. Праздник установлен указом президента в 1995 году, сообщает calned.ru.

За время существования МЧС сотрудникам ведомства удалось провести огромное количество поисково-спасательных работ и спасти миллионы жизней. Кроме того, спасатели помогают жителям России и не только при чрезвычайных ситуациях, пожарах, доставляют гуманитарную помощь.

По традиции сегодня состоятся праздничные мероприятия в честь Дня спасателя, а сотрудники служб получат заслуженные награды.

Поздравления со своим профессиональным праздником примут все спасатели России, которые работают и служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС.

Напомним, что в Псковской области учредили региональные звания заслуженных работников для спасателей и пожарных.

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