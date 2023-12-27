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Александр Котов: Служба в МЧС – для смелых и сильных духом

С профессиональным праздником – Днём спасателя поздравил сотрудников МЧС председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На фото: Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Работа спасателя – профессия, где в равной степени необходимо наличие высокой квалификации, физической силы, твёрдости характера и душевной чуткости. Только те, кто обладает этим сочетанием компетенций и моральных качеств, могут посвятить свою жизнь спасению людей в чрезвычайных ситуациях. Служба в МЧС в любые времена подходит смелым и сильным духом. Современное поколение спасателей бережно хранит традиции, заложенные ветеранами ведомства, а вместе с опытом успешно использует мощный арсенал технических средств и инновационные разработки. Такой подход делает работу всех подразделений МЧС максимально эффективной», – подчеркнул Александр Котов.

Он также поблагодарил псковских спасателей за самоотверженный труд на благо Отечества и людей и пожелал спасателям успехов и благополучия.

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