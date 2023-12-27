В Пскове приобрели новую технику для уборки улиц
В Пскове приобрели новую технику для уборки улиц, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.
«Благодаря финансовой поддержке губернатора области Михаила Ведерникова мы смогли закупить новую дорожно-коммунальную технику, - написал Борис Елкин. - Эта техника позволит нам улучшить качество уборки улиц, дворовых проездов и повысить эффективность работы городской службы благоустройства».
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