Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах президента России
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах президента России.
ООО «Фабрика рекламы Энди» готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.
Прайс-лист на наружную рекламу в городе Пскове:
Щиты 6*3 м
- стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
- стоимость печати баннера 320 гр. – 450 руб./кв. м
Сити-форматы 1,2*1,8 м
- стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
- стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м
Сити-формат 1*2,4 м
- стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
- стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв. м
Пиллар 1,4*3 м
- стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
- стоимость печати баннера 320 гр. – 450 руб./кв. м
LED-ЭКРАН
2*1,5 МФЦ
- стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
- стоимость размещения – бесплатно
- стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA
• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
• стоимость размещения – бесплатно
• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:
Позиция Ед. изм. Стоимость за ед., руб.
Промоутер час от 250
Супервайзер час от 500
Оформление шарами час от 600
Проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).
Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.
Печать газет:
4 полосы А3, 4+4, 45 гр
10 000 шт. = 80 000 руб.
30 000 шт. = 110 000 руб.
50 000 шт. = 156 000 руб.
100 000 шт. = 299 000 руб.
Листовки и флаерсы – офсетная печать
130 Г/КВ. М
Листовки и флаерсы – цифровая печать
4+0 — полноцветная печать с одной стороны,
4+4 — полноцветная печать с двух сторон,
1+0 — печать с одной стороны одним цветом
Визитки – цифровая печать
Визитки – офсетная печать
Буклеты – офсетная печать
Широкоформатная печать
|
Материал
|
360 dpi
|
540 dpi
|
720 dpi
|
1080 dpi
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв. м
|
600
|
700
|
760
|
880
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв. м
|
720
|
820
|
880
|
1140
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв. м усиленный
|
720
|
840
|
920
|
1180
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 510 г/кв. м
|
720
|
820
|
900
|
1160
|
Баннерная ткань: усиленный (литой), плотность 450-510 г/кв. м
|
880
|
940
|
980
|
1060
|
Баннерная ткань BACKLIT на просвет 510г/кв. м
|
780
|
820
|
860
|
920
|
Баннер-сетка с подложкой, 340 г/кв. м
|
840
|
940
|
1020
|
1280
|
Противопожарный баннер, плотность 440 г/кв. м
|
980
|
1080
|
1180
|
1400
Интерьерная печать
|
Вид материала
|
Разрешение печати, dpi
|
Стоимость розница,
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
540 х 720 dpi, 4 Pass
|
700
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
720 х 720 dpi, 6 Pass
|
864
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
720 х 1440 dpi, 12 Pass
|
1074
Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр.
|
Разрешение печати/формат печати
|
А2
|
А1
|
А0
|
за 1 кв. м
|
540 dpi
|
270
|
446
|
660
|
660
|
720 dpi
|
504
|
980
|
1960
|
1960
Ламинация
|
Разрешение печати/формат печати
|
А2
|
А1
|
А0
|
за 1 кв. м
|
Стоимость ламинации, 1+0, руб.
|
360
|
710
|
1190
|
1190
ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).
Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Скидку на экскурсию от туроператоров Псковской области могут получить посетители выставки «Россия»