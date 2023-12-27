Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах президента России

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах президента России.

ООО «Фабрика рекламы Энди» готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.

Прайс-лист на наружную рекламу в городе Пскове:

Щиты 6*3 м

  • стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
  • стоимость печати баннера 320 гр. – 450 руб./кв. м

Сити-форматы 1,2*1,8 м

  • стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
  • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м

Сити-формат 1*2,4 м

  • стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
  • стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв. м

Пиллар 1,4*3 м

  • стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц
  • стоимость печати баннера 320 гр. – 450 руб./кв. м

LED-ЭКРАН

2*1,5 МФЦ

  • стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
  • стоимость размещения – бесплатно
  • стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA
• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
• стоимость размещения – бесплатно
• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:

Позиция Ед. изм. Стоимость за ед., руб.

Промоутер час от 250

Супервайзер час от 500

Оформление шарами час от 600

Проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией

  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»

Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.

Печать газет:

4 полосы А3, 4+4, 45 гр

10 000 шт. = 80 000 руб.

30 000 шт. = 110 000 руб.

50 000 шт. = 156 000 руб.

100 000 шт. = 299 000 руб.

Листовки и флаерсы – офсетная печать

130 Г/КВ. М

Листовки и флаерсы – цифровая печать

4+0 — полноцветная печать с одной стороны,

4+4 — полноцветная печать с двух сторон,

1+0 — печать с одной стороны одним цветом

Визитки – цифровая печать

Визитки – офсетная печать

Буклеты – офсетная печать

Широкоформатная печать

Материал

360 dpi

540 dpi

720 dpi

1080 dpi

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв. м

600

700

760

880

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв. м

720

820

880

1140

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв. м усиленный

720

840

920

1180

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 510 г/кв. м

720

820

900

1160

Баннерная ткань: усиленный (литой), плотность 450-510 г/кв. м

880

940

980

1060

Баннерная ткань BACKLIT на просвет 510г/кв. м

780

820

860

920

Баннер-сетка с подложкой, 340 г/кв. м

840

940

1020

1280

Противопожарный баннер, плотность 440 г/кв. м

980

1080

1180

1400

Интерьерная печать

Вид материала

Разрешение печати, dpi

Стоимость розница,
руб./м кв.

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

540 х 720 dpi, 4 Pass

700

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

720 х 720 dpi, 6 Pass

864

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

720 х 1440 dpi, 12 Pass

1074

Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр.

Разрешение печати/формат печати

А2

А1

А0

за 1 кв. м

540 dpi

270

446

660

660

720 dpi

504

980

1960

1960

Ламинация

Разрешение печати/формат печати

А2

А1

А0

за 1 кв. м

Стоимость ламинации, 1+0, руб.

360

710

1190

1190

ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2023

Итоги работы областного комитета по культуре обсуждают в медиацентре ПАИ
27 декабря 2023

Скидку на экскурсию от туроператоров Псковской области могут получить посетители выставки «Россия»
27 декабря 2023

Имеющие водительские права россияне смогут управлять снегоходами и квадроциклами
27 декабря 2023

Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии
27 декабря 2023

Куда обратиться псковичам в случае непредвиденных и чрезвычайных ситуаций
27 декабря 2023

Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику
27 декабря 2023

Стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове
27 декабря 2023

Годовой пассажиропоток аэропорта в Пскове превысил 150 тысяч человек

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...