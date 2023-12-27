Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах президента России

12:49, 27 декабря 2023, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах президента России.

ООО «Фабрика рекламы Энди» готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.

Прайс-лист на наружную рекламу в городе Пскове:

Щиты 6*3 м

стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц

стоимость печати баннера 320 гр. – 450 руб./кв. м

Сити-форматы 1,2*1,8 м

стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц

стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м

Сити-формат 1*2,4 м

стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц

стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв. м

Пиллар 1,4*3 м

стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц

стоимость печати баннера 320 гр. – 450 руб./кв. м

LED-ЭКРАН

2*1,5 МФЦ

стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.

стоимость размещения – бесплатно

стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA

• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.

• стоимость размещения – бесплатно

• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:

Позиция Ед. изм. Стоимость за ед., руб.

Промоутер час от 250

Супервайзер час от 500

Оформление шарами час от 600

Проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»











Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.

Печать газет:

4 полосы А3, 4+4, 45 гр

10 000 шт. = 80 000 руб.

30 000 шт. = 110 000 руб.

50 000 шт. = 156 000 руб.

100 000 шт. = 299 000 руб.

Листовки и флаерсы – офсетная печать

130 Г/КВ. М

Листовки и флаерсы – цифровая печать

4+0 — полноцветная печать с одной стороны,

4+4 — полноцветная печать с двух сторон,

1+0 — печать с одной стороны одним цветом

Визитки – цифровая печать

Визитки – офсетная печать

Буклеты – офсетная печать

Широкоформатная печать

Материал 360 dpi 540 dpi 720 dpi 1080 dpi Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв. м 600 700 760 880 Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв. м 720 820 880 1140 Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв. м усиленный 720 840 920 1180 Баннерная ткань: Frontlit, плотность 510 г/кв. м 720 820 900 1160 Баннерная ткань: усиленный (литой), плотность 450-510 г/кв. м 880 940 980 1060 Баннерная ткань BACKLIT на просвет 510г/кв. м 780 820 860 920 Баннер-сетка с подложкой, 340 г/кв. м 840 940 1020 1280 Противопожарный баннер, плотность 440 г/кв. м 980 1080 1180 1400

Интерьерная печать Вид материала Разрешение печати, dpi Стоимость розница,

руб./м кв. Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 540 х 720 dpi, 4 Pass 700 Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 720 х 720 dpi, 6 Pass 864 Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 720 х 1440 dpi, 12 Pass 1074 Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр. Разрешение печати/формат печати А2 А1 А0 за 1 кв. м 540 dpi 270 446 660 660 720 dpi 504 980 1960 1960 Ламинация Разрешение печати/формат печати А2 А1 А0 за 1 кв. м Стоимость ламинации, 1+0, руб. 360 710 1190 1190

ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.