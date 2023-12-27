Подведены итоги новогоднего теннисного турнира в Псковской области

10:52, 27 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги новогоднего парного теннисного турнира среди взрослых спортсменов, который прошёл в Писковичах в Псковской области 23 декабря. Об этом сообщается в группе теннисного клуба «Гранд» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в двух категориях: «Профи+любитель» и «Любители».

В категории «Профи+любитель» победу одержали Никита Фролов и Максим Сладковский, серебро досталось Игорю Алферову и Дмитрию Кусткову, а замкнули троку лидеров Валентин Базунов и Андреус Анани.

В любительском турнире золото взяли Сергей Фисак и Михаил Кущ. Второе место соревнований досталось Анне Гагариной и Сергею Зорину. Бронзовых наград удостоились Лариса Василенко и Сергей Бугаев.

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