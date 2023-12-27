Дед Мороз спецназначения поздравил маленьких печерян с наступающим Новым годом
В Печорах в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» псковские росгвардейцы поздравили воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы, примерив на себя образы главных зимних сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, порадовали детей новогодним настроением и вручили подарки. Ребята рассказали гостям стихи, исполнили песни и пообещали быть послушными в следующем году.
«Каждый ребенок должен помнить, что мы всегда рядом. Желаю вам в преддверии праздника крепкого здоровья и побольше улыбок, а преподавательскому составу учреждения – успеха, энтузиазма и творческого вдохновения», – отметил Дед Мороз специального назначения.
К поздравлениям присоединился и воспитанник центра, офицер Управления Росгвардии по Псковской области капитан Алексей Бучин.
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