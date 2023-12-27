Нелегальную автомойку снесли в Пскове
Незаконно установленную автомойку снесли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
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Фото: Пресс-служба Псковской транспортной прокуратуры
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Фото: Пресс-служба Псковской транспортной прокуратуры
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Фото: Пресс-служба Псковской транспортной прокуратуры
Во время прокурорской проверки установили, что в полосе отвода железной дороги индивидуальный предприниматель самовольно занял часть земельного участка и установил там автомойку.
По решению суда предприниматель был обязан снести автомойку – пристройку к нежилому зданию.
Решение суда исполнено.
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