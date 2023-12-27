Нелегальную автомойку снесли в Пскове

11:40, 27 декабря 2023, ПАИ

Незаконно установленную автомойку снесли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.



Фото: Пресс-служба Псковской транспортной прокуратуры



Фото: Пресс-служба Псковской транспортной прокуратуры



Фото: Пресс-служба Псковской транспортной прокуратуры





Во время прокурорской проверки установили, что в полосе отвода железной дороги индивидуальный предприниматель самовольно занял часть земельного участка и установил там автомойку.

По решению суда предприниматель был обязан снести автомойку – пристройку к нежилому зданию.

Решение суда исполнено.