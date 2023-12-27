Концерт дирижёра Валерия Халилова пройдёт в Пскове 20 января
Концерт III Музыкального фестиваля Валерия Халилова «Россия – навсегда великая страна» пройдёт 20 января в 17:00 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.
На концерте выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (руководитель и дирижёр Алексей Репников).
Кроме того, в программу войдут песня Валерия Халилова на слова Александра Савицкого «Навсегда великая страна» и марш Василия Агапкина «Прощание славянки».
Всего в фестивале примут участие 48 городов в восьми федеральных округах, где пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов.
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