Концерт дирижёра Валерия Халилова пройдёт в Пскове 20 января

11:47, 27 декабря 2023, ПАИ

Концерт III Музыкального фестиваля Валерия Халилова «Россия – навсегда великая страна» пройдёт 20 января в 17:00 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

На концерте выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (руководитель и дирижёр Алексей Репников).

Кроме того, в программу войдут песня Валерия Халилова на слова Александра Савицкого «Навсегда великая страна» и марш Василия Агапкина «Прощание славянки».

Всего в фестивале примут участие 48 городов в восьми федеральных округах, где пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов.