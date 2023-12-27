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Спорт

Более 2,5 тысячи человек занимаются самбо в Псковской области при поддержке ЕР

При поддержке «Единой России» в Псковской области активно развивается самбо. По сообщению сайта «Единой России», в регионе этим видом спорта занимается более 2,5 тысячи человек.

Более 2,5 тысячи человек занимаются самбо в Псковской области при поддержке ЕР. Фото здесь и далее: ER.ru

За 2023 год на территории Псковской области при поддержке партийного проекта «Zа самбо» проведено более 30 соревнований и турниров различного уровня. Значимыми стали Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин, посвящённые подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, которые прошли в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, за победу в разных категориях боролись 173 спортсмена из 25 регионов. Кроме того, в Пскове при поддержке партии прошло первенство СЗФО по самбо, куда съехались 239 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет. За победу в 18 весовых категориях боролись самбисты из девяти регионов Северо-Запада: республик Карелия и Коми, а также из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.

Координатор проекта «Zа самбо» в регионе Владимир Владимиров участвовал в работе форума «Наука побеждать» в столице, а затем вместе с председателем общественного совета Дмитрием Алекминским посетил II Всероссийский форум «Время самбо» в Москве, после чего было принято решение о проведении еженедельного Дня борьбы в Пскове и Великих Луках.

Они считают, что такой формат работы будет полезен всем спортсменам, которые занимаются дзюдо и самбо в разных клубах. Теперь каждую пятницу воспитанники псковских борцовских клубов отрабатывают приёмы с теми соперниками своей весовой категории, с которыми раньше не встречались на спортивном ковре, набираются опыта набарывания, оттачивают тактику ведения схватки.

Первый День борьбы прошёл в спортивном клубе «Мастер» в конце ноября и был приурочен ко Дню матери, собрав более 60 мальчишек и несколько девочек от восьми лет и старше.

Второй День борьбы провели в спортзале стадиона «Машиностроитель» в День рождения партии. В тренировке приняли участие спортсмены нескольких клубов Пскова. Провёл тренировку мастер спорта международного класса по дзюдо Сергей Фомин.

«Мы провели уже пять Дней борьбы в Пскове и Великих Луках. Это, безусловно, даёт свои результаты. Спортсмены получают уникальную возможность отработать свою технику с разными соперниками, что позволяет качественно повысить их уровень подготовки и затем поможет им уверенно конкурировать со спортсменами других городов даже на крупных соревнованиях», – отметил Владимир Владимиров и поделился планами о проведении областного Дня борьбы во время новогодних каникул.

Напомним, «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета – секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который инициировал закрепление принципа доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта.

Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо на сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

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