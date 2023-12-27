Бонусы за заботу: Сбер запустил онлайн-сервис «Зелёный индекс» для развития полезных привычек

12:21, 27 декабря 2023, ПАИ

Сбер запустил игровой сервис «Зелёный индекс», который станет персональным навигатором по здоровому и осознанному образу жизни. Новый проект помогает узнать, как привычки влияют на окружающий мир, а также позволяет оценить, насколько участник заботится о себе и своих финансах, о людях и природе. Что значит быть финансово грамотным, где и зачем учиться новому, а также как следить за своим здоровьем, экономить бумагу, воду и электричество? Ответы на эти и другие вопросы, а также персональные советы и рекомендации о полезных привычках можно найти, проходя игровые онлайн-задания интерактивного «Зелёного индекса». Об этом ПАИ сообщили в Сбере.

Чтобы принять участие в игре, необходимо авторизоваться по Сбер ID на странице онлайн-сервиса. После короткого теста умный алгоритм подберёт персональный план развития – рекомендации, советы и задания, которые можно проходить в удобное время.

«Зелёный индекс» формируется на основе тестирования, а также с учётом осознанных действий участника по четырём важным направляющим образа жизни:

– забота о себе (здоровье, спорт, саморазвитие и самообразование);

– забота о природе (ответственные покупки, экономия ресурсов, углеродный след на транспорте, переработка отходов);

– забота о людях (волонтёрство, донорство, благотворительность, забота о близких, инклюзия);

– забота о финансовом здоровье (накопления, кредиты, страхование и безопасность, ответственные инвестиции).

В процессе обучения и игры участники получают новые знания и рекомендации по развитию в этих направлениях. Задания: тесты, квизы, статьи, мини-курсы, советы по полезным привычкам – помогают выработать осознанный подход в повседневной жизни, в отношениях с людьми и окружающим миром. Пользователь может самостоятельно выбирать цели и наращивать «Зелёный индекс» по каждому из треков.

За выполнение заданий участники получают очки, за достижения – ачивки-талисманы в виде изображений редких животных, созданных с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Самые активные участники, показывающие значительный прогресс в игре, получат персональный сертификат на посадку деревьев – одного, трёх или пяти – в рамках весенней кампании банка по восстановлению лесов. А следуя рекомендациям по использованию полезных и зелёных сервисов и продуктов Сбера, клиенты могут получить бонусы СберСпасибо.

«Мы запустили новый зелёный сервис, чтобы помочь нашим клиентам понять, насколько в повседневной жизни они заботятся о себе, близких людях и природе. Фактически «Зелёный индекс» – это личный навигатор по полезным привычкам, разумной экономии и добрым делам. Для тех, кто хочет вести осознанный образ жизни уже сейчас и не ждать понедельника, мы разработали сервис с удобной интерактивной и технологичной механикой, а также подготовили более сотни различных заданий и советов, которые умный алгоритм подберёт специально под каждого пользователя сервиса. При этом, совершая полезные расходы, например благотворительные пожертвования, и выполняя рекомендации, участники смогут получить зелёный кешбэк – бонусы СберСпасибо. Всего в рамках проекта мы начислим 5 млн бонусов СберСпасибо за заботу о себе и окружающем мире», – рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

В личном кабинете сервиса можно отслеживать свои достижения и историю действий, уточнять прогресс по отдельным трекам, узнать количество заработанных очков, ознакомиться с правилами игры, условиями начисления бонусов СберСпасибо и методикой расчёта «Зелёного индекса».

Кешбэк бонусами СберСпасибо в рамках «Зелёного индекса» начисляется за осознанные покупки в онлайн-сервисе СберЗдоровье и Сбер Еаптеке, просмотр и прослушивание тематического контента в онлайн-кинотеатре Okkо и HiFi-стриминге «Звук», обучение на платформе Edutoria, при покупке полисов в СберСтраховании и перечислении пожертвований через благотворительную платформу СберВместе, за оформление подписок СберПрайм и использование полезных финансовых сервисов банка, например автоплатежей и ИнвестКопилки.

За выполнение каждого совета по полезным транзакциям участнику начислят 100 бонусов СберСпасибо, но не более 300 за весь период акции. Бонусы СберСпасибо будут начислены за покупки, сделанные до 22 февраля 2024 года. Подробнее с правилами проведения акции можно ознакомиться по ссылке.