1,7 тонны говядины не пропустили на госгранице в Псковской области

15:18, 27 декабря 2023, ПАИ

1,7 тонны говядины на кости без документов запретили ввозить на территорию России, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Две машины, в которых находилась говядина, остановили на российско-белорусской границе в Псковской области. В грузовых отсеках машин не было холодильников.

Кроме того, мясо перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, подтверждающей его безопасность.

Перемещение двух партий говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акты о возврате грузов.