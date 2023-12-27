Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии

Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в Санкт-Петербургскую академию Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В 2024 году в Санкт-Петербурге сформируют Военную ордена Жукова академию войск национальной гвардии России и расширят набор на обучение курсантов на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и их распределяют на офицерские должности в Росгвардию.

Академия Росгвардии будет проводить подготовку кадров высшей квалификации и выпускать специалистов по нескольким уровням профессионального образования: бакалавриат, специалитет и магистратура. В учебном заведении будут проводиться научные исследования в области военных, юридических, педагогических и психологических наук.

Сейчас в академии идёт активная работа по формированию командного артиллерийского факультета, который примет первых курсантов в 2024 году. Он позволит осуществлять подготовку специалистов артиллерии для войск национальной гвардии. Приём документов кандидатов на поступление начнётся весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.

С момента сформирования в 1944 году вуз подготовил более 33 тысяч офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили 299 человек, а с отличием – почти 2,5 тысячи человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2023

Итоги работы областного комитета по культуре обсуждают в медиацентре ПАИ
27 декабря 2023

Скидку на экскурсию от туроператоров Псковской области могут получить посетители выставки «Россия»
27 декабря 2023

Имеющие водительские права россияне смогут управлять снегоходами и квадроциклами
27 декабря 2023

Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии
27 декабря 2023

Куда обратиться псковичам в случае непредвиденных и чрезвычайных ситуаций
27 декабря 2023

Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику
27 декабря 2023

Стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове
27 декабря 2023

Годовой пассажиропоток аэропорта в Пскове превысил 150 тысяч человек

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...