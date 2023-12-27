Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии

14:21, 27 декабря 2023, ПАИ

Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в Санкт-Петербургскую академию Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В 2024 году в Санкт-Петербурге сформируют Военную ордена Жукова академию войск национальной гвардии России и расширят набор на обучение курсантов на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и их распределяют на офицерские должности в Росгвардию.

Академия Росгвардии будет проводить подготовку кадров высшей квалификации и выпускать специалистов по нескольким уровням профессионального образования: бакалавриат, специалитет и магистратура. В учебном заведении будут проводиться научные исследования в области военных, юридических, педагогических и психологических наук.

Сейчас в академии идёт активная работа по формированию командного артиллерийского факультета, который примет первых курсантов в 2024 году. Он позволит осуществлять подготовку специалистов артиллерии для войск национальной гвардии. Приём документов кандидатов на поступление начнётся весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.

С момента сформирования в 1944 году вуз подготовил более 33 тысяч офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили 299 человек, а с отличием – почти 2,5 тысячи человек.