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Общество

Печорская библиотека прошла конкурсный отбор в проекте «Гений места»

Печорская районная библиотека прошла конкурсный отбор в проекте «Гений места», который объединяет творческих людей по всей стране, пишет районная газета «Печорская правда».

В 2024 году планируют организовать и провести мастер-классы, выставки и лекции с привлечением практикующих мастеров Печорского района. Их цель – познакомить жителей района с видами прикладного творчества: валяние шерсти сухим и мокрым способом, ткачество, бисероплетение, вязание крючком, основы ремесленной керамики.

Целью проекта «Гений места» является развитие творческих навыков у людей на базе творческой лаборатории в библиотеке, в которой есть для этого все необходимые ресурсы.

Все, кто хочет рассказать о своём прикладном творчестве или научиться новому, могут обратиться в группу библиотеки в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 2-29-61.

Срок реализации мероприятий проекта – с января по декабрь 2024 года. Более подробная информация здесь.

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