Псковский фермер Александр Лопотов вошел в рейтинг лучших менеджеров АПК «Соль земли»

13:22, 27 декабря 2023, ПАИ

Глава КФК Александр Лопотов вошел в топ-50 менеджеров АПК «Соль земли» в номинации «Фермеры и предприниматели». Глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Печорском районе, продемонстрировал высокие показатели и конкретные достижения за 2023 год.

«Этот год, кризисный для отрасли молочного животноводства, удается завершить с сохранением объемов производства и поголовья крупного рогатого скота на уровне прошлого года, – сообщил Александр Лопотов. – В следующем году при поддержке Россельхозбанка планируем строительство телятника для наращивания поголовья молодняка, помимо этого, в планах на ближайшие годы строительство коровника».

В 2023 году по инициативе Россельхозбанка впервые составлен рейтинг лучших управленцев агропромышленного комплекса, который получил название «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023». Методология ранжирования предоставлена Ассоциацией менеджеров России. Главный принцип отраслевого рейтинга – «лучшие выбирают лучших», то есть рейтинг формировали сами представители отрасли.

В проекте приняли участие почти 600 компаний, среди кандидатов 78% мужчин и 22% женщин. Подать заявку и голосовать в своей номинации могли руководители компаний, главные агрономы и топ-менеджеры по таким направлениям, как финансы, коммерция, управление персоналом, маркетинг, логистика.

Ежегодно, начиная с 2001 года, Ассоциация менеджеров формирует независимый рейтинг профессиональной репутации управленцев российских компаний «ТОП-1000 российских менеджеров», призванный определять лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях по итогам работы за год. Итоги рейтинга публикуются на страницах газеты «Коммерсантъ». В 2023 году в России впервые сформирован специализированный отраслевой рейтинг лучших управленцев агропромышленного комплекса.

«Появление отдельного рейтинга руководителей АПК говорит о том, насколько сильно разогналась отрасль. Здесь свои правила игры, свои традиции и инновации, свои управленцы. Рейтинг позволит определить наиболее успешных и опытных лидеров АПК. Тех, кто умеет принимать стратегические решения, эффективно управлять производством и достигать поставленных бизнес-целей. Кроме того, рейтинг поможет стимулировать конкуренцию в сельскохозяйственном секторе, станет своеобразным катализатором для развития и совершенствования управленческого потенциала, поскольку руководители будут стремиться занять высокие позиции в рейтинге. А это можно сделать, только улучшив свои профессиональные навыки и результаты», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Ознакомиться с полным перечнем участников дебютного рейтинга «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023» можно на сайте издания «Коммерсантъ».

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