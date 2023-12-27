Куда обратиться псковичам в случае непредвиденных и чрезвычайных ситуаций
В любой непредвиденной и чрезвычайной ситуации жителям Псковской области следует обращаться в оперативные и экстренные службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Единую службу спасения при необходимости следует звонить по номеру 112.
В Управление МВД России по Псковской области можно обратиться по дежурным номерам 02, 102, (8 8112) 66-16-49. Телефон доверия – (8 8112) 59-22-33.
По номеру (8 8112) 59-23-83 можно дозвониться в информационный центр УМВД России по Псковской области.
Главное управление МЧС России по Псковской области принимает звонки от граждан по номеру (8 8112) 79-44-44.
В противопожарную службу следует обращаться по номерам 01, 101. Телефон доверия – (8 8112) 79-99-99.
Дежурный номер Управления ФСБ России по Псковской области – (8 8112) 72-52-00, телефон доверия – (8 8112) 66-22-66.
В «Лесной противопожарный центр» можно позвонить по номерам (8 8112) 62-48-28, (8 8112) 62-49-20.
Электросетевой комплекс и аварийные отключения ПАО «МРСК Северо-Запада» принимает звонки от жителей региона по номеру 8-800-333-02-52.
В Управление МВД России по Пскову можно дозвониться по номерам 02, 102, (8 8112) 66-94-77, телефон доверия – (8 8112) 59-22-76.
Дежурный номер отдела полиции № 1 на Завеличье – (8 8112) 59-30-00, отдела полиции № 2 на Запсковье – (8 8112) 53-12-51.
В единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Пскова можно позвонить по номерам 055, (8 8112) 29-01-15.
Обратиться в скорую помощь можно по номерам 03, 103.
Дежурный номер аварийной газовой службы – 04, 104.
В аварийную службу лифтов можно позвонить по дежурным номерам (8 8112) 55-62-22, (8 8112) 57-87-08.
Также псковичей призывают быть бдительными и сообщать о возможных угрозах безопасности.
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