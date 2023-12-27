Студенты приняли участие в конкурсе на лучший квест по пешеходному центру Пскова

14:51, 27 декабря 2023, ПАИ

Студенты-четверокурсники ПсковГУ, обучающиеся на направлении «Туризм», приняли участие в конкурсе на лучший интерактивный квест по пешеходному центру города «Сердце Пскова». В конкурсе также участвовали студенты Псковского филиала международной академии туризма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конкурсанты представили пять вариантов интерактивного квеста: в форме онлайн-игры «Вечевая республика», чат-бот «Загадочный Псков», интерактивно-иммерсивные квесты «КиноПсков», квест «Легендарный» и «П+».

Торжественное награждение участников прошло в Доме Беклешова под руководством председателя комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристины Кобызь. Эксперт отметила разнообразную тематику и интересное оформление работ, а также дала советы по дальнейшему развитию и совершенствованию представленных на конкурс квестов.

Все студенты были награждены благодарственными письмами главы города Пскова и памятными сувенирами.