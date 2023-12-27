Проект «Секреты тела» празднует годовщину в эфире

15:48, 27 декабря 2023, ПАИ

Видеопроект «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» отмечает год с момента своего запуска сегодня, 27 декабря. Всего в проекте уже вышло 38 выпусков. Какая целевая аудитория передачи, о чём самая популярная серия, в чём состоит уникальность, рассказал ее ведущий, врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У нас своя целевая аудитория. Это передача для тех, у кого есть та или иная проблема, которую мы озвучиваем в самом начале передачи. Но у нас есть большой процент людей, которые с удовольствием смотрят все выпуски. По статистике, сейчас эту передачу смотрят практически по всем регионам России, в том числе в её новых областях. Все серии выложены в интернете, социальных сетях», – сказал главный спортивный врач Псковской области.

Кроме того, проект используется в других российских медучреждениях, например, в Калининграде. Передача стала своего рода пособием, отметил эксперт.

«Например, у человека выявляют какую-нибудь патологию. Он спрашивает, чем я сам себе могу помочь в домашних условиях? И врачи прямо дают ссылку на нашу передачу. Мы подобное стали использовать и в нашей практике. У меня лежат листочки, на которых написано название передачи, дана ссылка на неё. Я лишь пишу пациенту номера серий, которые ему стоило бы посмотреть. Упрощают работу многих людей и специалистов. С моей точки зрения, нам удалось благодаря участию «Первого Псковского», Псковского агентства информации создать уникальный проект, которого не было в регионе никогда. Благодарю своих коллег-помощников – Евгения Теслю и Татьяну Евдокову», – сказал Евгений Васильев.

По его словам, телезрители программы «Секреты тела» делятся на две категории. Первая – те зрители, которые смотрят передачу и выполняют рекомендации. Вторая категория, которая смотрит, но ничего не делает. Выздоравливают те, кто относится к первой категории.

Самым популярным выпуском Евгений Васильев назвал программу, посвященную мифам о здоровье человека, а одним из самых важных – выпуск о единстве духа и тела человека. «Я впервые рассказывал людям, кто такой человек», – сказал Евгений Васильев.

Все выпуски программы можно увидеть в группе телеканала «Первый Псковский» в ВК.