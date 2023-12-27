Удостоверения участникам СВО вручили в Пскове
Торжественное вручение удостоверений ветеранов боевых действий состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.
Удостоверения защитникам Отечества вручил заместитель военного комиссара Псковской области подполковник Сергей Смирнов.
Руководитель филиала фонда Надежда Васильева отметила, что ветераны специальной военной операции всегда могут обратиться за помощью и поддержкой в филиал фонда.
По окончании мероприятия ветераны и гости получили музыкальное поздравление от исполнителя группы «Октябрьский проспект» Константина Андреева.
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