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Общество

Удостоверения участникам СВО вручили в Пскове

Торжественное вручение удостоверений ветеранов боевых действий состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Торжественное вручение удостоверений участникам СВО состоялось в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»

Удостоверения защитникам Отечества вручил заместитель военного комиссара Псковской области подполковник Сергей Смирнов.

Руководитель филиала фонда Надежда Васильева отметила, что ветераны специальной военной операции всегда могут обратиться за помощью и поддержкой в филиал фонда.

По окончании мероприятия ветераны и гости получили музыкальное поздравление от исполнителя группы «Октябрьский проспект» Константина Андреева.

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