Удостоверения участникам СВО вручили в Пскове

16:33, 27 декабря 2023, ПАИ

Торжественное вручение удостоверений ветеранов боевых действий состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Удостоверения защитникам Отечества вручил заместитель военного комиссара Псковской области подполковник Сергей Смирнов.

Руководитель филиала фонда Надежда Васильева отметила, что ветераны специальной военной операции всегда могут обратиться за помощью и поддержкой в филиал фонда.

По окончании мероприятия ветераны и гости получили музыкальное поздравление от исполнителя группы «Октябрьский проспект» Константина Андреева.