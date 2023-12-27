Псковский драмтеатр представил афишу на февраль

16:29, 27 декабря 2023, ПАИ

Февральскую афишу опубликовал Псковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина. В неё вошло 27 названий – спектакли разных жанров, среди которых новинки последних лет, театральные хиты, музыкальные и детские постановки, спектакли – участники международных фестивалей. Кроме того, уже сейчас можно приобрести билеты на премьеру комедии «Влюбленные» 8, 9 и 10 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе драмтеатра.

11 и 13 февраля театр в третий и четвертый раз покажет премьерный спектакль Дмитрия Месхиева «Мой не мой» по пьесе Андрея Иванова «С училища». В репертуар большой сцены также вошли спектакли: «Отелло», «Пигмалион», «Дядя Ваня», «Пленные духи», «Жанна», «Лягушки», «Морфий».

Спектакль «Пиковая дама» сыграют 6 и 28 февраля. В театре рассказали, что спектакли по классическим произведениям пользуются большой популярностью. Также на сцене сыграют спектакли: «Ионыч» (14 февраля), «Метель» (3, 18 февраля), «Бовари» (9, 10 февраля), моноспектакль Игоря Волкова «Веселенькое кладбище» (24, 25 февраля) и моноспектакль Ирины Евдокимовой «Посвящается Я…». Ещё два спектакля пройдут на малой сцене, но уже по пьесам современных драматургов – драма «Гробница малыша Тутанхамона» (25 февраля) и комедия «Сережа очень тупой» (21, 22 февраля), а в Новом зале – моноспектакль Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» (3, 4, 22 февраля).

В музыкальной программе значатся: новый спектакль «Фламенко» (14, 15 февраля), спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (6, 10, 18, 27 февраля) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (3, 9, 16, 25 февраля), спектакль-концерт Ирины Евдокимовой «Гимн любви» (17 февраля), спектакль-концерт «Случайный вальс» (28, 29 февраля).

Родителей с детьми от двух до шести лет театр приглашает на беби-спектакли «Большое космическое путешествие», «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра», младшеклассников – на спектакль «Слон и птичка», а учеников пятых-восьмых классов – на спектакль «Что в конверте?».