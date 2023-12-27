Рождественский турнир по настольному теннису пройдёт в Псковской области

15:58, 27 декабря 2023, ПАИ

Рождественский турнир по настольному теннису пройдёт в Дедовичах Псковской области 4 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях могут принять участие все желающие теннисисты. Призы разыграют в личных, парных, смешанных и отдельных номинациях, определённых организаторами.

Призёров соревнований во всех возрастных группах наградят медалями и дипломами, а победители в личном разряде дополнительно получат кубок.

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