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Спорт

Рождественский турнир по настольному теннису пройдёт в Псковской области

Рождественский турнир по настольному теннису пройдёт в Дедовичах Псковской области 4 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Рождественский турнир по настольному теннису пройдёт в Псковской области. Фото ПАИ

В соревнованиях могут принять участие все желающие теннисисты. Призы разыграют в личных, парных, смешанных и отдельных номинациях, определённых организаторами.

Призёров соревнований во всех возрастных группах наградят медалями и дипломами, а победители в личном разряде дополнительно получат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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