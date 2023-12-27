Женщина-водитель пострадала при столкновении двух автомобилей в Пскове
Столкновение автомобилей Hyundai Accent и Kia Sorento произошло на Рижском проспекте в Пскове сегодня, 27 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала водитель Kia Sorento. Помощь оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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