Предновогодняя акция «Подари праздник» состоялась в Пскове

16:36, 27 декабря 2023, ПАИ

Предновогодняя акция «Подари праздник» состоялась в Пскове, сообщили ПАИ в Совете по молодёжной политике Пскова.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим праздником. Они пришли в гости в Псковскую детскую областную клиническую больницу, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также в областной центр семьи. Сказочные герои передали воспитанникам фрукты от азербайджанской диаспоры Псковской области, а также сладости от других организаций.

В ответ дети рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения, которые специально готовили к приходу гостей.

Напомним, что акция «Подари праздник» проходит ежегодно. Организаторы поздравляют с наступающими праздниками детей, которые встретят Новый год и Рождество в лечебных или государственных учреждениях.

Ранее сообщалось, что губернатор, сенатор и митрополиты исполнят детские мечты с «Ёлки желаний» в Пскове. Кроме того, десант Дедов Морозов поздравил детей Псковской детской областной больницы.