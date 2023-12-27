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Предновогодняя акция «Подари праздник» состоялась в Пскове

Предновогодняя акция «Подари праздник» состоялась в Пскове, сообщили ПАИ в Совете по молодёжной политике Пскова.

Предновогодняя акция «Подари праздник» состоялась в Пскове. Фото здесь и далее: Совет по молодёжной политике Пскова в соцсети «ВКонтакте»

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим праздником. Они пришли в гости в Псковскую детскую областную клиническую больницу, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также в областной центр семьи. Сказочные герои передали воспитанникам фрукты от азербайджанской диаспоры Псковской области, а также сладости от других организаций.

В ответ дети рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения, которые специально готовили к приходу гостей.

Напомним, что акция «Подари праздник» проходит ежегодно. Организаторы поздравляют с наступающими праздниками детей, которые встретят Новый год и Рождество в лечебных или государственных учреждениях.

Ранее сообщалось, что губернатор, сенатор и митрополиты исполнят детские мечты с «Ёлки желаний» в Пскове. Кроме того, десант Дедов Морозов поздравил детей Псковской детской областной больницы.

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