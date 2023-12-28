Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Экопром» узнал, какую ёлку будут ставить псковичи к Новому году

В филиале ООО «Экопром» подвели итоги голосования и узнали, что 80 % подписчиков сообщества в социальной сети «ВКонтакте» установят искусственную ёлку на новогодние праздники.

«Экопром» узнал, какую ёлку будут ставить псковичи к Новому году. Фото: ПАИ

Участники сообщества считают, что искусственная ёлка намного удобнее, дешевле и экологичнее. «Искусственная ёлка не осыпается и не усложняет уборку, стоит примерно столько же, сколько и живая, а прослужит много лет. Многоразовая искусственная ёлка помогает сберечь несколько живых деревьев. Да и выглядит она намного эстетичнее. У живых ёлок часто примяты ветви, встречаются просветы, потеряна часть иголок и шелушится кора. Уже через несколько дней живая ёлка потеряет свою свежесть и праздничный вид», – отметила одна из подписчиц Оксана.

20 % подписчиков оставляют выбор за живой ёлкой. «Запахи мандаринов и хвои – ароматы детства», – объяснила свой выбор подписчица Ольга.

Также в «Экопроме» псковичам рассказали, как правильно утилизировать ёлки. Ежегодно в населённых пунктах проходят акции по утилизации новогодних ёлок. Для переработки подойдут только живые хвойные породы без украшений. Для удобства транспортировки псковичам порекомендовали прижать ветви дерева к стволу и связать.

Ёлки измельчают, а щепу отправляют в конные клубы и приюты для животных. «Если нет возможности или желания участвовать в акции, куда-то везти ёлку, нужно оставить её на контейнерной площадке для крупногабаритных отходов, ёлку вывезут по графику. Ни в коем случае не нужно выбрасывать ёлку в контейнер или пытаться пропихнуть в мусоропровод», – отметили в «Экопроме».

Кроме того, регоператор напомнил, что материал, из которого делают большинство искусственных елей, содержит поливинилхлорид. Утилизация искусственных ёлок на свалках вызывает закисление грунтовых вод, а их сжигание опасно из-за выделения канцерогенов в атмосферу. Ели, в составе которых есть полихлорвинил, переработать невозможно.

Реклама. ООО «Экопром».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Атлантический циклон накроет Псковскую область
28 декабря 2023

«Экопром» узнал, какую ёлку будут ставить псковичи к Новому году
28 декабря 2023

Противодроновое ружьё передал островским военным Дмитрий Быстров
28 декабря 2023

Более половины псковичей считают оливье главным салатом на новогоднем столе
28 декабря 2023

Оборудование для борьбы с сахарным диабетом поступает в Псковскую область
28 декабря 2023

Какие изменения ждут россиян с 1 января 2024 года
28 декабря 2023

Первый тур голосования премии «Народное признание» стартует сегодня
28 декабря 2023

Три детских мечты с «Ёлки желаний» в Кремле исполнит Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...