«Экопром» узнал, какую ёлку будут ставить псковичи к Новому году

10:11, 28 декабря 2023, ПАИ

В филиале ООО «Экопром» подвели итоги голосования и узнали, что 80 % подписчиков сообщества в социальной сети «ВКонтакте» установят искусственную ёлку на новогодние праздники.

Участники сообщества считают, что искусственная ёлка намного удобнее, дешевле и экологичнее. «Искусственная ёлка не осыпается и не усложняет уборку, стоит примерно столько же, сколько и живая, а прослужит много лет. Многоразовая искусственная ёлка помогает сберечь несколько живых деревьев. Да и выглядит она намного эстетичнее. У живых ёлок часто примяты ветви, встречаются просветы, потеряна часть иголок и шелушится кора. Уже через несколько дней живая ёлка потеряет свою свежесть и праздничный вид», – отметила одна из подписчиц Оксана.

20 % подписчиков оставляют выбор за живой ёлкой. «Запахи мандаринов и хвои – ароматы детства», – объяснила свой выбор подписчица Ольга.

Также в «Экопроме» псковичам рассказали, как правильно утилизировать ёлки. Ежегодно в населённых пунктах проходят акции по утилизации новогодних ёлок. Для переработки подойдут только живые хвойные породы без украшений. Для удобства транспортировки псковичам порекомендовали прижать ветви дерева к стволу и связать.

Ёлки измельчают, а щепу отправляют в конные клубы и приюты для животных. «Если нет возможности или желания участвовать в акции, куда-то везти ёлку, нужно оставить её на контейнерной площадке для крупногабаритных отходов, ёлку вывезут по графику. Ни в коем случае не нужно выбрасывать ёлку в контейнер или пытаться пропихнуть в мусоропровод», – отметили в «Экопроме».

Кроме того, регоператор напомнил, что материал, из которого делают большинство искусственных елей, содержит поливинилхлорид. Утилизация искусственных ёлок на свалках вызывает закисление грунтовых вод, а их сжигание опасно из-за выделения канцерогенов в атмосферу. Ели, в составе которых есть полихлорвинил, переработать невозможно.

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