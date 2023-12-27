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Общество

Из Латвии вынужденно уедут более 1200 граждан России, в основном – пенсионеры

Из Латвии вынужденно уедут 1213 граждан России, в основном пенсионеры, которые не смогли заново получить вид на жительство в Латвии, сообщает управление по делам гражданства и миграции этой страны.

Именно столько человек не подали документы для получения ВНЖ в Латвии к установленному законом сроку, 30 ноября 2023 года. 1344 человека успели подать документы на получение ВНЖ, и еще 904 человека покинули Латвию.

ВНЖ в срочном порядке российским пенсионерам, которые раньше были негражданами или гражданами Латвии, надо было получить в соответствии с поправками в иммиграционном законе, принятыми в 2022 году. Не все из российских граждан успели оформить документы, многие не смогли сдать экзамен по латышскому языку. Для тех, кто экзамен не сдал, но уже записался на новую проверку, закон изменили еще раз, дав им право на двухлетнюю отсрочку.

Окончательное число тех, кому придется покинуть Латвию из-за отсутствия ВНЖ, станет понятно после 3 января 2024 года. Тогда будут выданы виды на жительство тем, кто подал документы на временный ВНЖ либо имеет право на отсрочку.

В ведомстве отмечают, что постоянный вид на жительство потеряет силу 3 января 2024 года, даже если гражданин России подал заявление на получение другого вида ВНЖ. Однако до принятия окончательного решения человек может продолжать находиться в Латвии вполне легально. Но при этом он не сможет покинуть страну, а также получать социальные услуги наравне с теми, у кого ВНЖ уже оформлен, сообщает издание «Контекст».

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