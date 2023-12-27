91% школьных учителей считают нужными занятия «Разговоры о важном»

17:41, 27 декабря 2023, ПАИ

Учителя поддерживают курс на усиление воспитательных элементов в школьном обучении. В частности, 91% школьных учителей считают нужными занятия «Разговоры о важном». Таковы данные опроса ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований, сообщает Минпросвещения.

89% опрошенных учителей 5-11-х классов поддерживают политику защиты традиционных духовно-нравственных ценностей в России.

По мнению 94% учителей, государство создает условия для того, чтобы дети и молодежь в России развивались и находили применение своим способностям.