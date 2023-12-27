Новогодние украшения в центре Острова исправили по просьбе жителей

21:32, 27 декабря 2023, ПАИ

Новогодние украшения в центре Острова, которые установили некоторое время назад, откорректировали по просьбе жителей, сообщил в своём Telegram-канале глава Островского района Дмитрий Быстров.

Он отметил, что первоначальное убранство главной городской ёлки на площади имени Героя СССР Клавдии Назаровой вызвало ряд критических замечаний со стороны жителей и гостей города.

«Хочу успокоить общественность: специалисты провели работы по корректирующему выравниванию оси главной новогодней ёлки, а также перевесили световые гирлянды и добавили ёлочные украшения. Их станет ещё больше ближе к Новому году», – написал глава района.

«Безусловно, сколько людей – столько и мнений, и вместе с тем предлагаю на следующий год учесть рациональные пожелания жителей Острова при праздничном оформлении города, и главной ёлки в том числе. Свои предложения можно оставлять в социальных сетях муниципалитета», – добавил Дмитрий Быстров.