Жителя Пыталовского района лишили свободы за кражу со взломом

23:24, 27 декабря 2023, ПАИ

Жителя Пыталовского района осудили за кражу со взломом, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 14 сентября 2023 года 41-летний мужчина путём повреждения оконной рамы проник в дом, расположенный в Пыталово, откуда похитил электрическую плитку, кастрюлю, наручные часы, телевизионный кабель и иное имущество на сумму более четырёх тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно.