Борис Елкин поделился фотографиями предновогоднего Пскова

07:43, 28 декабря 2023, ПАИ

Глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале поделился фотографиями предновогоднего Пскова.



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



















«Хочу выразить слова благодарности всем причастным, а также нашему губернатору Михаилу Ведерникову, – написал Борис Елкин. – Всех с наступающим Новым годом, еще осталось немного времени, чтобы завершить текущие дела и погрузиться в праздничное настроение!»