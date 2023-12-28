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Общество

Борис Елкин поделился фотографиями предновогоднего Пскова

Глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале поделился фотографиями предновогоднего Пскова.

  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин
  • Предновогодний Псков
    Фото: Борис Елкин

«Хочу выразить слова благодарности всем причастным, а также нашему губернатору Михаилу Ведерникову, – написал Борис Елкин. – Всех с наступающим Новым годом, еще осталось немного времени, чтобы завершить текущие дела и погрузиться в праздничное настроение!»

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