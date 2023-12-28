Псковская полиция ищет очевидцев наезда на пешехода

09:52, 28 декабря 2023, ПАИ

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло вечером 23 декабря на Ленинградском шоссе. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

По имеющимся сведениям, 23 декабря в 18:25 на трассе Санкт-Петербург – Невель на 289-м километре Ленинградского шоссе неизвестный водитель совершил наезд на 59-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении движения автомашины.

После этого водитель с места ДТП скрылся. Пешехода госпитализировали в отделение реанимации Псковской областной больницы.

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 102, 59-38-40 или 8-953-244-42-42.

«Водителю, ставшему участником данного ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по вышеуказанным телефонам», – отметили в ведомстве.