Более половины псковичей считают оливье главным салатом на новогоднем столе

10:01, 28 декабря 2023, ПАИ

Большинство псковичей (66 %) считают главным новогодним салатом оливье. Такое мнение высказали жители области в опросе Псковского агентства информации.

Второе место занимает селёдка под шубой. То, что она является главным салатом на новогоднем столе, отметили 19 % опрошенных.

Остальные позиции в праздничном меню не смогли преодолеть даже 5 % барьер. То, что мимоза или крабовый салат – главное угощение на столе в Новый год, отметили по 4 % псковичей.

Ещё 3 % опрошенных полагают, что застолье не обойдётся без салата цезарь (3 %). Остальные же 4 % предпочитают что-то другое.