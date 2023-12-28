Объявлен конкурс на ремонт улицы Германа в Пскове

13:52, 28 декабря 2023, ПАИ

Более 300 млн рублей потратят в Пскове на капитальный ремонт улицы Германа. В настоящее время открыт приём заявок для участия в электронном аукционе, следует из документов на сайте госзакупок, сообщили ПАИ в RosTender.info.

Планируется обновить 334 метра улицы Германа, 494 метра Островского переулка и привокзальную площадь аэропорта.

Подрядчику, выигравшему торги, предстоит заняться переустройством наружных сетей водоснабжения, хозбытовой и ливневой канализации. При капитальном ремонте предусматривается устройство новых съездов и капитальный ремонт существующих, строительство автобусной остановки, обустройство газонов и так далее.

Приём заявок на участие в аукционе открыт до 12 января. Ремонтные работы необходимо будет завершить к концу ноября 2024 года. Капитальный ремонт осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети».

После капитального ремонта улицы Германа будет восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние дороги и обеспечено безопасное движение как автомобилей, так и пешеходов, отмечено в проекте.

В ноябре стало известно, что в проекте федерального бюджета защитили финансирование трёх объектов в Псковской области, среди которых была реконструкция площади у аэропорта и капитальный ремонт улицы Германа. В рамках реконструкции улицу Германа в направлении аэропорта планировали сделать односторонней, а для выезда сделать дорогу к Крестовскому шоссе.