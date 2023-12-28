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Билайн запустил 4G в восьми небольших деревнях Псковской области

Связь четвертого поколения 4G LTE запустил билайн в восьми деревнях Плюсского, Бежаницкого, Новоржевского, Пустошкинского, Порховского, Островского, Гдовского районов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Билайн запустил 4G в восьми небольших деревнях Псковской области. Фото: ПАИ

Это деревни Кошелевицы, Плессы, Дубровы, Соино, Бельское Устье, Дуловка, Влазово, Партизанская. Поселения находятся на разном удалении от столицы региона города Пскова. В каждом поселении живет не более 500 человек.

Теперь жителям этих небольших населенных пунктов стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайн: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с «Госуслугами», мобильными банками и многие другие.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим сёлам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года.

С полным списком территорий, где билайн запустил 4G в рамках УЦН, можно ознакомиться здесь.

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