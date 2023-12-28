Учитель из Себежского района победила во Всероссийском конкурсе «Уголок России»

13:03, 28 декабря 2023, ПАИ

Учитель Идрицкой средней школы Ирина Зенченко стала победителем Всероссийского конкурса «Уголок России», сообщает газета «Призыв».



Фото: Ирина Зенченко



Фото: Ирина Зенченко



Фото: Ирина Зенченко





К участию в конкурсе приглашались все желающие с целью рассказать и показать красоту своего родного края через фотографию, очерки, эссе, стихотворения, частушки, рисунки. В адрес конкурса поступило 385 работ из 41 региона страны.

Учительница из Себежского района победила в номинации «Стоп-кадр», представив на конкурс три фотографии: «Золотые поля России», «Небесное место на земле – город Себеж», «Красота в камне». К каждой фотографии она составила описание, рассказывающее об объекте, попавшем в кадр.

«Победа для меня совершенно неожиданна. Я очень удивлена. Конкурс такого уровня – это замечательное завершение 2023 года», – отметила педагог.