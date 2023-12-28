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Спорт

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу три на три среди мужских и женских команд. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3. Фото здесь и далее: Федерация баскетбола Великих Лук

В женском зачёте победителями стали баскетболистки спортшколы «Экспресс» 2006 года рождения. Серебро на счету филиала Псковского государственного университета. Замкнули тройку лидеров воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2008 года рождения.

Баскетбольный клуб «Регион 60» стал победителем в мужском зачёте. Второе место досталось команде «Транснефть». Бронзовых наград удостоились спортсмены из команды «Спартак».

Баскетбольный клуб «Регион 60» стал победителем в мужском зачёте

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